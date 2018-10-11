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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 10:59 11.10.2018 - 10:59

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков незадолго до смерти планировал рассказать в суде Лондона о связях между российскими спецслужбами и крупнейшим государственным авиаперевозчиком России, пишет газета "Уолл-стрит джорнэл".

По информации издания, Н.Глушков говорил о том, что готовится выступить на предварительных судебных слушаниях в Лондоне.

"Он сказал друзьям, что такой ход докажет его невиновность по многолетним обвинениям финансового характера со стороны российских властей и уличит "Аэрофлот" в сотрудничестве с российскими спецслужбами", - пишет издание.

"Уолл-стрит джорнэл" сообщает, что, по словам вдовы Александра Литвиненко Марины, "ее супруг рассказал, что авиаперевозчик являлся одним из главных инструментов российских спецслужб, которые с советских времен использовали его глобальную сеть офисов и воздушных маршрутов для доставки зарплат своим сотрудникам во всем мире, а также для перевозки нелегальных грузов".

"Компания "Аэрофлот" была в центре этого всего", - приводит газета ее слова.

По данным "Уолл-стрит джорнэл", Н.Глушков планировал рассказать лондонскому суду именно о такого рода контактах российского авиаперевозчика и спецслужб.

В своих письменных свидетельских показаниях, с которыми ознакомилось издание, Н.Глушков сообщил, что около 3,5 тыс. сотрудников спецслужб России работали в авиакомпании под прикрытием в то время, когда весь ее штат составлял 15 тыс. человек.

Газета получила комментарий официального представителя "Аэрофлота" Андрея Согрина, который опроверг ее информацию, заявив, что авиаперевозчик "никогда не выполнял роль кассира российских спецслужб". Н.Глушкова он назвал мошенником, чья вина была доказана.

В марте прошлого года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Н.Глушкова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, признав его виновным по делу о хищении свыше $122 млн у "Аэрофлота" . Также с бывшего топ-менеджера суд взыскал по иску "Аэрофлота" $122,6 млн.

Как было установлено следствием и судом, Н.Глушков в составе преступной группы вместе с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. В результате полученные $122,654 млн были похищены.

В марте 2018 года Н.Глушков был найден мертвым в квартире на окраине Лондона со следами удушения. Британские власти расследуют смерть Н.Глушкова как убийство.

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