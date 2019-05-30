Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 18:51

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Говорить о возможности каких-либо изменений во внешней политике Евросоюза после выборов в Европарламент пока рано, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Я думаю, что говорить о каких-то внешнеполитических новациях все-таки преждевременно. Посмотрим, кто окажется во главе европейских институтов - Еврокомиссии, Евросовета и Европейской внешнеполитической службы", - сказал он.

Так дипломат ответил на вопрос журналистов, можно ли после выборов в Европарламент и саммита ЕС, говорить о перспективах каких-либо изменений во внешней политике Евросоюза.

"Но, по большому счету, внешнеполитический курс Евросоюза как определялся его странами-членами, так и будет ими определяться. А разделение стран-членов на крупные и влиятельные и некрупные и менее влиятельные никуда не делось", - продолжил Чижов.

Он отметил, что "крупных сенсаций на выборах в Европарламент не произошло".

"Те прогнозы, которые высказывались многими, в том числе нами, в общем и целом подтвердились. А именно - было ясно, что просядет центр - фракции Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов. Было также совершенно очевидно, что прибавят политический вес "правые" и евроскептики. Важно, замечу, не путать одних с другими", - сказал постпред России.

По его словам, в фокусе внимания сейчас не только определение руководителей евроинститутов, но и, что не менее важно и даже более срочно, - формирование новых коалиций в Европарламенте.

Ясно, что принципиальное изменение после этих выборов состоит в том, что две ведущие фракции вместе не набирают большинства, отметил Чижов, соответственно, им нужен кто-то третий.

"Более или менее понятно, кто может быть таким третьим. Скорее всего, все-таки "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ) - ведь "народники" и социал-демократы вряд ли пойдут на коалицию с евроскептиками. Однако АЛДЕ придёт к ним со своими кадровыми требованиями и позициями", - предположил постпред.

Успех "зеленых" на выборах тоже не останется без последствий. "Их голос станет заметно слышнее", - сказал Чижов.

Постпред РФ при Евросоюзе считает, что процесс смены руководства институтов власти ЕС "будет мягкий, но долгий".

ав

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