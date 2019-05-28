Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 21:22

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил надежду, что на неформальном саммите ЕС в Брюсселе во вторник вечером речь пойдет о приоритетах Евросоюза на будущее, и заявил, что пока преждевременно говорить о персональных назначениях в руководстве ЕС.

"Если говорить о назначении, я считаю, что этот вопрос пока преждевременный", - сказал он по прибытии на саммит в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с кандидатурами на пост председателя Еврокомиссии.

По его словам, сейчас важны программа работы и достаточно широкая коалиция в Европарламенте, способная защитить будущий проект.

Затем потребуется сотрудничество между Европарламентом и Евросоветом, чтобы определить команды, которые будут воплощать европейский проект, сказал бельгийский премьер.

Он назвал приоритеты такого проекта - экономическое развитие, создание рабочих мест, инвестиции, защита климата, безопасность Евросоюза за счет усиления оборонной политики и улучшения решения миграционной проблемы.

Так что саммит, считает Мишель, должен быть главным образом нацелен на подготовку того, что "могло бы стать проектом для будущей европейской коалиции".

В ответ на дополнительный вопрос он заявил: "У меня вовсе нет намерения высказываться по персоналиям. Сегодня вечером важно защищать наши убеждения, касающиеся предложений по проекту".

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