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Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 13:14 21.10.2018 - 13:14

Иерусалим. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил журналистам в Иерусалиме, что еще слишком рано говорить о возможных санкциях против Саудовской Аравии по делу о смерти журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Было бы преждевременно давать комментарии по поводу санкций и каких-либо иных вопросов, пока мы не продвинемся с расследованием и не разберемся в сути того, что произошло", - сказал министр.

С.Мнучин подтвердил, что не собирается посещать инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии на следующей неделе из-за "неподходящего момента". В то же время С.Мнучин заявил, что необходимо продолжать диалог с Эр-Риядом по важным вопросам, поэтому позднее он прибудет в Саудовскую Аравию.

Он пояснил, что собирается обсудить с властями королевства противодействие финансированию террористических организаций, а также намерение Вашингтона восстановить в начале ноября второй блок санкций против Тегерана, который будет, в частности, касаться иранского энергетического сектора.

Накануне саудовское государственное телевидение сообщило, что саудовский оппозиционный журналист Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в субботу заявлял, что недоволен тем, как саудовские власти ведут расследование этого дела. Кроме этого, на прошлой неделе Д.Трамп допускал возможность введения санкций против Эр-Рияда в том случае, если будет доказана вина саудовских властей в этом деле.

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