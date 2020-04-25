Мадрид. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламент Португалии провел специальную сессию при участии президента Марселу Ребелу ди Соузы в честь 46-ой годовщины революции в стране, сообщает в субботу сайт телерадиокомпании RTP.

"Эта сессия парламента хороший, а не плохой пример. Непостижимым гражданским позором был бы отказ ассамблеи республики использовать полномочия в ситуации, когда это необходимо, и не почтить 25 апреля", - сказал президент Португалии, выступая в ассамблее республики, однопалатном парламенте Португалии.

"Революция гвоздик" стала бескровным военным переворотом, ознаменовавшим переход Португалии от диктатуры к демократии. Она произошла 25 апреля 1974 года и получила такое название, поскольку, по легенде, одна из цветочниц в Лиссабоне опустила цветок гвоздики в ствол винтовки солдата на улице. Ее примеру последовали и другие горожане. Революция в Португалии стала последней революцией и последним военным переворотом в Западной Европе.

Ди Соуза подчеркнул, что "этот день нельзя отменить даже в условиях чрезвычайного положения", действующего в Португалии из-за пандемии коронавируса.

В парламенте при этом соблюдались меры безопасности: все присутствующие на сессии (около 130 человек) находились на расстоянии двух метров друг от друга. Началась сессия в парламенте с минуты молчания, чтобы почтить жертв коронавируса.

Португалия не так сильно пострадала от коронавируса, как соседняя Испания, однако в стране в конце марта ввели режим чрезвычайного положения, который истекает в начале мая. В стране выявили 22,7 тыс. заражений, скончались 854 человека.

Из-за коронавируса граждане страны не могут в эту субботу покинуть свои дома и выйти на демонстрации, традиционные для празднования годовщин 25 апреля. Вместо этого парламент призвал всех граждан страны подойти в 15:00 к окну в своем доме, открыть его и спеть песню Жозе Афонсу "Grandola, Vila Morena", которая считается в стране символом революции. В ночь на 25 апреля 1974 года эта песня была передана в эфир португальского радио "Ренашсенса", что послужило для военных сигналом начала переворота, и колонны бронетехники из разных точек страны пошли на Лиссабон.

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