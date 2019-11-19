Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 18:17

Брюссель, 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейский список зарегистрированных "фирменных" продуктов пополнился винами из непривычного региона: Нидерландов.

Европейская комиссия одобрила во вторник заявку на включение голландских вин "Амбт Делден" в реестр охраняемых наименований мест происхождения.

Вина "Амбт Делден" происходят из провинции Оверэйсел на востоке Нидерландов. Помимо красных, белых и розовых вин, наименование также включает ликерные, игристые, изюмные вина и вина из перезревшего винограда.

Их качество, в частности, определяется поздним сбором винограда, когда он приобретает особые свойства. Эта техника позволила винам "Амбт Делден" ежегодно завоевывать медали на конкурсах как в Нидерландах, так и за рубежом.

Голландские вина пополнят список из более чем 1600 защищенных наименований происхождения вин, который находится в базе данных eAmbrosia.

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