Голосование в американском конгрессе по закону о мигрантах отложено

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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 5:15 22.06.2018 - 05:15

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Усилиями республиканского большинства в палате представителей конгресса США голосование по законопроекту о миграционной реформе было отложено до следующей недели, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП). Причиной послужили разногласия между сторонниками жесткой линии и "умеренными" по второму - компромиссному - законопроекту, внесенному вместо провалившегося в ходе голосования первого варианта. Ранее планировалось проголосовать за второй вариант в пятницу. гк ад Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс