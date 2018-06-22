Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Усилиями республиканского большинства в палате представителей конгресса США голосование по законопроекту о миграционной реформе было отложено до следующей недели, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Причиной послужили разногласия между сторонниками жесткой линии и "умеренными" по второму - компромиссному - законопроекту, внесенному вместо провалившегося в ходе голосования первого варианта.

Ранее планировалось проголосовать за второй вариант в пятницу.

гк ад

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс