Голосование в американском конгрессе по закону о мигрантах отложено
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Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Усилиями республиканского большинства в палате представителей конгресса США голосование по законопроекту о миграционной реформе было отложено до следующей недели, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Причиной послужили разногласия между сторонниками жесткой линии и "умеренными" по второму - компромиссному - законопроекту, внесенному вместо провалившегося в ходе голосования первого варианта.
Ранее планировалось проголосовать за второй вариант в пятницу.
гк ад
Интерфакс