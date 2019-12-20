Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 3:36

Нью-Йорк (ООН). 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Консультации по проектам резолюций по трансграничной гуманитарной помощи Сирии продолжаются, сообщили "Интерфаксу" несколько дипломатических источников в штаб-квартире ООН.

По словам собеседников агентства, были необходимы "дополнительные консультации", которые "еще продолжаются".

Как сообщил другой источник, голосование по двум проектам резолюций - российскому и западному - по трансграничной гуманитарной помощи Сирии перенесли, оно, возможно, пройдет в пятницу, 20 декабря.

Изначально голосование было запланировано на четверг на вторую половину дня по времени Нью-Йорка.

Россия внесла свой проект документа 16 декабря. Проект резолюции предлагает продление трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи сирийцам на полгода, оставив два пункта пропуска из четырех. Кроме того, документ предполагает усиление отчетности о предоставляемой помощи.

Западный проект резолюции "гуманитарной тройки" - Бельгии, ФРГ и Кувейта - на ту же тему предполагает продление на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи сирийцам под контролем ООН и без необходимости получения разрешения от Дамаска.

1йф тг

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