Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 1:57 19.03.2018 - 01:57

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне в российском посольстве завершилось голосование, около 1 тыс.400 граждан России приняли участие в выборах президента РФ в столице США, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь дипмиссии РФ в Вашингтоне Николай Лахонин.

"На 20:00 по местному времени в Вашингтоне сегодня (18 марта) проголосовали около 1400 человек", - сказал он.

Н.Лахонин отметил, что инцидентов при голосовании на избирательном участке в течение дня не было.

Ранее пресс-секретарь российского посольства рассказал, что выборы в Вашингтоне проходили "в очень хорошей атмосфере".

Участок в российском посольстве в столице США был открыт с 8 утра (15:00 мск) до 20:00 по местному времени (03:00 мск 19 марта).

Голосование на выборах президента РФ также завершилось в Нью-Йорке.

В Хьюстоне и Сиэтле голосование еще продолжается.

Йф гс

Neuer Inhalt Horizontal Line