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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 1:41 02.07.2018 - 01:41

*** Оглашение первых данных намечено на 23:00 местного времени (07:00 мск)

Мадрид. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Избирательные участки на выборах президента и губернаторов штатов и местных органов власти закрылись на большей части территории Мексики, однако тем избирателям, которые все еще оставались на участках на момент официального закрытия, дана возможность проголосовать, сообщает мексиканская пресса.

Ожидается, что первые официальные данные будут оглашены в 23:00 местного времени (07:00 мск), в то время как окончательные могут появиться в течение трех последующих дней.

За пост главы государства вели борьбу четыре кандидата. Одной из центральных тем в ходе предвыборной кампании стали вопросы безопасности населения и борьбы против преступности.

Один из кандидатов - 64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор - является лидером альянса "Вместе сотворим историю", состоящим из нескольких движений и партий - Партии труда, Партии Социальная солидарность и из Движения за национальное возрождение. Именно Л.Обрадор, по мнению многих наблюдателей, является фаворитом выборов.

Другим кандидатом на пост президента страны является 49-летний юрист Хосе Антонио Меаде от коалиции "Все за Мексику", также состоящую из трех партий: Нового альянса, Зеленой экологической партии и Институционно-революционной партии.

Еще один претендент на должность президента Мексики - 39-летний кандидат от коалиции "Вперед, ради Мексики", юрист Рикардо Анайя. Коалиция была создана из трех движений и партий - Партии национального действия, Гражданского движения и Партии демократической революции.

За пост главы государства также вел борьбу независимый кандидат - губернатор штата Нуэво-Леон, Хайме Родригес. Он - критик "традиционных" мексиканских политических партий. Так, он отказался от выделения ему денег из государственных фондов на предвыборную кампанию. Согласно опросам, Х.Родригес идет на последнем месте.

Кроме того, в Мексике в воскресенье выберут депутатов парламента. Речь идет о 128 сенаторах на шестилетний срок и 500 членов Палаты депутатов на трехлетний срок.

1ар бс

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