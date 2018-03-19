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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 1:46 19.03.2018 - 01:46

***Явка в Нью-Йорке на выборах президента РФ была очень высокой - генконсульство

Нью-Йорк. 19 марта. ИНТЕРФАКС - В Нью-Йорке завершилось голосование на выборах президента РФ, почти три тысячи человек пришли на два избирательных участка - в российское генконсульство на Махэттене и в кафе "Village" в Бруклине, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Топольский.

"На 20:00 по местному времени в Нью-Йорке в день выборов проголосовали 2849 человек", - сказал он, уточнив, что это - без учета досрочного голосования.

А.Топольский подчеркнул, что в Нью-Йорке "явка избирателей была очень высокая, намного выше ожидаемой".

"Такой явки не было никогда", - отметил он.

Пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке также рассказал, что инцидентов при голосовании на участках в городе в течение дня не было, "все прошло в штатном режиме".

Участок в генкосульстве в Нью-Йорке был открыт с 8 утра (15:00 мск) до 20:00 по местному времени (03:00 мск 19 марта), в кафе "Village" - с 8 утра до 18:00 (01:00 мск 19 марта).

Голосование на выборах президента РФ также завершилось в Вашингтоне.

В Хьюстоне и Сиэтле голосование еще продолжается.

Йф гс

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