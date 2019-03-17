Этот контент был опубликован 17 марта 2019 г. 15:19

Лондон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Британский министр финансов Филип Хэммонд заявил в воскресенье, что очередное голосование в палате общин по соглашению по Brexit пройдет в случае уверенности правительства в его успешности

"Мы принесем соглашение (в парламент - ИФ), только если будем уверены в том, что у нас достаточно голосов коллег и что Демократическая юнионистская партия готова его поддержать, и мы сможем провести его через парламент", - заявил он в интервью BBC.

Ф.Хэммонд подтвердил, что нужного количества голосов в поддержку соглашения у них пока нет, добавив, что работа ведется.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала статью для воскресного выпуска газеты The Telegraph, в которой заявила, что британские парламентарии могут проявить патриотизм, проголосовав за сделку по Brexit, которую она согласовала с Брюсселем.

"Более трех десятков моих коллег-консерваторов изменили мнение и поддержали улучшенное соглашение. Я благодарна каждому из них. Но я знаю, что мне нужно приложить больше усилий, чтобы убедить остальных, к примеру, Демократическую юнионистскую партию, если я хочу добиться одобрения соглашения большинством", - написала она в своей статье.

"И это остается моей целью. Это единственный выход из сложившегося тупика", - продолжила британский премьер, напомнив, что ранее на этой неделе палата общин Британии не поддержала выход из ЕС без соглашения и также отказалась от идеи очередного референдума.

Она отметила, что если британский парламент сможет одобрить соглашение до Европейского Совета 21 марта, то Лондон будет просить Брюссель о коротком техническом продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора.

В четверг члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

1эф вв

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