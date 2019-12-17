Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 0:31

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Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу пройдет 18 декабря.

"Завтра (в среду - ИФ) палата представителей осуществит одно из самых торжественных полномочий, предоставленных нам Конституцией. Мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента против президента США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спикера.

Отмечается, что никто из членов Конгресса США не пришел специально, чтобы объявить импичмент президенту. Но каждый законодатель давал клятву "поддерживать и защищать Конституцию США от всех врагов, внешних и внутренних".

"Эта клятва делает нас хранителями Конституции. Если мы не будем действовать, то нарушим свой долг", - подчеркивает спикер нижней палаты Конгресса в своем сообщении.

По ее мнению, "факты ясно показали, что президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной, политической выгоды и что он препятствовал Конгрессу".

"Когда палата представителей соберется завтра утром для голосования по импичменту, я настоятельно призываю каждого из вас присоединиться ко мне. Наши избиратели рассчитывают на то, что мы будем уважать Конституцию и защищать нашу демократию...", - говорится в обращении Пелоси.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то президенту США будет объявлен импичмент. Другими словами, Трамп будет официально называться президентом, которому "объявлен импичмент", но он пока не будет отстранен от власти.

Для дальнейших процедур, в том числе отстранения от власти процедура импичмента переносится в верхнюю палату Конгресса - Сенат. Там проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Ожидается, что сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении Трампа от власти в январе.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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