Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 12:29

Берлин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Парламент Австрии проведет голосование по недоверию австрийскому правительству 27 мая, заявил во вторник председатель Национального совета (нижней палаты австрийского парламента) Вольфганг Соботка.

"Парламент проведет специальное заседание в понедельник 27 мая", - цитируют его слова западные СМИ.

Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

Штрахе подал в отставку в субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Накануне Курц принял решение уволить главу МВД Австрии Херберта Кикля, представляющего АПС.

В свою очередь в АПС отмечали, что в случае увольнения Кикля правительство покинут все министры от АПС - это пять из 14 министров. В итоге после объявления об отставке Кикля все министры от АПС заявили об уходе из коалиционного правительства.

Точная дата досрочных парламентских выборов пока неизвестна.

1аю ар

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