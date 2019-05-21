Берлин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Парламент Австрии проведет голосование по недоверию австрийскому правительству 27 мая, заявил во вторник председатель Национального совета (нижней палаты австрийского парламента) Вольфганг Соботка.
"Парламент проведет специальное заседание в понедельник 27 мая", - цитируют его слова западные СМИ.
Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.
Штрахе подал в отставку в субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.
Накануне Курц принял решение уволить главу МВД Австрии Херберта Кикля, представляющего АПС.
В свою очередь в АПС отмечали, что в случае увольнения Кикля правительство покинут все министры от АПС - это пять из 14 министров. В итоге после объявления об отставке Кикля все министры от АПС заявили об уходе из коалиционного правительства.
Точная дата досрочных парламентских выборов пока неизвестна.
1аю ар