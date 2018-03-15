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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 12:53 15.03.2018 - 12:53

*** В НАТО не хотят новой холодной войны

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - В НАТО не хотят новой холодной войны с Россией и считают, что гонка вооружений никому не выгодна, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не хотим новой холодной войны и не хотим быть втянутыми в новую гонку вооружений", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Й.Столтенберг подчеркнул, что в гонке вооружений "не может быть победителей. Это - дорогостоящая и рискованная вещь".

Он заверил, что НАТО, вместе с тем, "готова защищать союзников от любых угроз".

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