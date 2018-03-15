Гонка вооружений никому не выгодна, но НАТО готова принимать меры для защиты своих членов - Столтенберг
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*** В НАТО не хотят новой холодной войны
Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - В НАТО не хотят новой холодной войны с Россией и считают, что гонка вооружений никому не выгодна, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы не хотим новой холодной войны и не хотим быть втянутыми в новую гонку вооружений", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
При этом Й.Столтенберг подчеркнул, что в гонке вооружений "не может быть победителей. Это - дорогостоящая и рискованная вещь".
Он заверил, что НАТО, вместе с тем, "готова защищать союзников от любых угроз".
Во др
Интерфакс