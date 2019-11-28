Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 3:29

Гонконг. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Гонконгская администрация в четверг выразила сожаление и протест в связи с принятием США закона "О правах человека и демократии в Гонконге", назвав его вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

В сообщении, размещенном на сайте администрации, говорится, что Гонконг "заявляет решительный протест" в связи принятием закона о правах человека, а также другого закона, вводящего запрет на поставки городской полиции специальных средств.

"Эти законы являются очевидным вмешательством во внутренние дела Гонконга", - подчеркнула администрация, отметив, что их принятие может нанести вред двухсторонним отношениям.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп информировал, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

С подписанием законопроектов президентом они становятся законами.

1гк гс

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