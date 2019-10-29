Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 8:23

Гонконг. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Активисту Джошуа Вону, ставшему известным после протестов в Гонконге в 2014 году, запретили выдвигать свою кандидатуру на выборах в органы местного самоуправления, передает во вторник Associated Press (AP).

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter, по его словам, его заявку в качестве кандидата на выборах в местных окружные советы сочли недействительной. Активист обвинил Пекин во вмешательстве в электоральный процесс.

По данным агентства AP, власти подтвердили отстранение от участия в выборах одного из кандидатов, однако имя его не назвали. Они заявили, что этот кандидат отстаивает "самоопределение Гонконга", тогда как от кандидатов требуется поддерживать конституцию САР Гонконг.

Выборы в местные окружные советы в Гонконге запланированы на 24 ноября.

Вон был одним из самых ярких представителей продемократических выступлений в городе в 2014 году. В течение последних пяти лет его неоднократно задерживала полиция и помещала под стражу.

Акции протеста в 2014 году продлились 79 дней, они носили мирный характер. Вона китайские власти тогда обвиняли в том, что он находится в сговоре с иностранными силами, которые хотят разжечь беспорядки.

Летом 2019 года по Гонконгу прокатилась волна акций протестов, связанная с планами местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

У этих акций протеста нет признанного лидера, их участники предпочитают сохранять анонимность и скрывать лица.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!