Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 5:07

Пекин. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Вне зависимости от того, какими будут результаты местных выборов в Гонконге, он был и остается китайским, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Любые попытки нанести вред или воспрепятствовать процветанию и стабильности в Гонконге не увенчаются успехом", - сказал дипломат журналистам после встречи в Токио с японским премьером Синдзо Абэ.

На прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге выборах в окружные советы, по данным местных СМИ, победу одерживают сторонники развития демократии.

Как следует из сообщений, по состоянию на 6:00 утра (01:00 мск) понедельника, кандидаты, выступающие за демократию, получили явное большинство голосов, получив в местных советах более 300 из 452 мест.

1гк гс

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