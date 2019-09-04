Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 12:41

Гонконг. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила об отказе от спровоцировавших масштабные акции протеста планов внести изменения в закон об экстрадиции, сообщает South China Morning Post.

"Правительство официально отзовет законопроект, чтобы полностью успокоить общественность", - цитирует газета заявление Кэрри Лэм.

По ее словам, секретарь по вопросам безопасности направит все необходимые для этого документы в законодательный совет Гонконга, как только тот возобновит работу.

Она отметила, что "события, которые происходили последние два месяца, всех шокировали и расстроили".

"Все люди беспокоятся и хотят выйти из нынешней тупиковой ситуации", - сказала глава администрации Гонконга.

Ранее рассмотрение поправок к закону об экстрадиции было отложено. Лэм сообщала, что "законопроект мертв". South China Morning Post поясняет, что принятое в среду решение носит скорее формальный, технический характер, поскольку ранее власти Гонконга уже заверяли, что отказались от идеи внесения поправок в закон.

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону об экстрадиции, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.

1вл эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!