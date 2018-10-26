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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 9:10 26.10.2018 - 09:10

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Экс-президент СССР Михаил Горбачев выражает надежду, что Россия займет твердую и при этом сбалансированную позицию в вопросе выхода США из ДРСМД.

"Я не хочу терять надежды. Я надеюсь, что Россия займет твердую, но сбалансированную позицию", - написал М.Горбачев в колонке газеты "Нью-Йорке таймс".

"Я надеюсь, что союзники Америки после трезвых размышлений откажутся быть стартовыми площадками для новых американских ракет. Я надеюсь, что ООН, и в особенности члены Совета Безопасности, на которых устав ООН налагает основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, предпримет ответственные действия", - добавил он.

Также М.Горбачев призвал не сдаваться перед появившимися угрозами.

"Перед этой серьезной угрозе миру мы не бессильны. Мы не должны примиряться с этим, мы не должны сдаваться", - считает он.

"Объявлена новая гонка вооружений. ДРСМД не стал первой жертвой милитаризации международных отношений", - написал М.Горбачев, напомнив, что США в 2002 году вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в этом году - из ядерной сделки с Ираном.

М.Горбачев заметил, что Россия предлагала обсудить вопросы, касающиеся ДРСМД, чтобы найти приемлемое для обеих сторон решение, однако США избегали подобного диалога.

"При достаточной политической воле любые проблемы соблюдения существующих договоров можно было бы решить. Но, как мы видим в течение последних двух лет, у президента США в уме совсем другая цель. Освободить США от любых обязательств, любых ограничений, и не только касающихся ядерного вооружения", - написал М.Горбачев.

По его словам США "в сущности взяли на себя инициативу по уничтожению всей системы международных договоров и соглашений, которые служили фундаментом для мира и безопасности после Второй мировой войны".

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. С советской стороны его подписал М.Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. ДРСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает договор о РСМД. Россия эти обвинения отвергала и предъявляла Вашингтону встречные претензии.

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