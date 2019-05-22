Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 1:10

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус затруднилась ответить на вопрос, обсуждал ли кто-нибудь с правительством России американские обвинения режима Башара Асада в применении химоружия в Идлибе.

"Не знаю, говорил ли кто-нибудь (с правительством России) с момента нападения. (...) Я знаю, что госсекретарь и Лавров (глава МИД РФ - ИФ) говорили об этом (Сирии) в Сочи. Я не знаю, говорил ли кто-нибудь (с правительством России) об этом в течение 24 последних часов, но мы определенно следим за ситуацией", - сообщила Ортагус во время брифинга в госдепе.

Она упомянула, что США будет привлекать к ответственности всех причастных к "убийству мужчин, женщин и детей в результате применения химического оружия".

"Мы будем продолжать призывать к прекращению насилия, к соглашению о деэскалации", - добавила представитель госдепартамента.

Ранее США заявили о своих подозрениях, что сирийские военные в ходе операции на северо-западе Сирии, применили химическое оружие.

"К сожалению, мы продолжаем наблюдать признаки того, что режим (президента Башара - ИФ) Асада, возможно, вновь применяет химоружие. В частности, речь идёт о предполагаемом применении хлора на северо-западе Сирии 19 мая", - говорится в заявлении госдепартамента.

В нем отмечается, что США ещё не завершили сбор данных об этом инциденте. "Но мы вновь предупреждаем, что если режим Асада будет применять химическое оружие, то США и их союзники отреагируют быстро и необходимым образом", - предупреждают в американском внешнеполитическом ведомстве.

1вз гс

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