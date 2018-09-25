Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 17:05 25.09.2018 - 17:05

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - США считают Вселенского патриарха Варфоломея голосом толерантности и диалога и поддерживают сторонников украинской автокефалии, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты уважают возможность православных религиозных лидеров и верующих Украины следовать путем автокефалии в соответствии с их убеждениями. Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога", - говорится в заявлении Х.Нойерт, опубликованном во вторник на сайте госдепа.

США поддерживают Украину, которая, как выразилась Х.Нойерт, "намечает свой собственный путь и принимает собственные решения и ассоциации, свободные от внешних вмешательств".

Представитель госдепартамента заявила при этом, что США "решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе, свободу членов групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства".

Между тем вопрос получения томоса о создании "единой поместной церкви" на Украине был поднят именно президентом Петром Порошенко, что было расценено Украинской православной церковью, Московским патриархатом в целом и другими православным церквами как грубое вмешательство государства в церковные дела.

1вт яч

Neuer Inhalt Horizontal Line