Госдепартамент США высказался в поддержку автокефалии православной церкви на Украине
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Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - США считают Вселенского патриарха Варфоломея голосом толерантности и диалога и поддерживают сторонников украинской автокефалии, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.
"Соединенные Штаты уважают возможность православных религиозных лидеров и верующих Украины следовать путем автокефалии в соответствии с их убеждениями. Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога", - говорится в заявлении Х.Нойерт, опубликованном во вторник на сайте госдепа.
США поддерживают Украину, которая, как выразилась Х.Нойерт, "намечает свой собственный путь и принимает собственные решения и ассоциации, свободные от внешних вмешательств".
Представитель госдепартамента заявила при этом, что США "решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе, свободу членов групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства".
Между тем вопрос получения томоса о создании "единой поместной церкви" на Украине был поднят именно президентом Петром Порошенко, что было расценено Украинской православной церковью, Московским патриархатом в целом и другими православным церквами как грубое вмешательство государства в церковные дела.
1вт яч
Интерфакс