Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский госдепартамент официально объявил о принятом решении поставить запасные части к истребителям F-16 и транспортным самолетам С-130, находящимся на вооружении ВВС Тайваня.

"Контракт на $330 млн будет включать поставку стандартных запасных частей для нескольких самолетов, включая истребители F-16 и транспортные самолеты C-130", - говорится в заявлении госдепа.

У американского конгресса есть 30 дней для того, чтобы опротестовать этот шаг.

Тайваньская администрация приветствовала решение США. "В условиях, когда Тайвань испытывает постоянно растущую угрозу, поставки американских вооружений повысят уверенность в укреплении самообороны и будут способствовать поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива", - говорится в распространенном ею заявлении.

Китай решительно протестует против военных поставок США Тайваню, рассматривая их как нарушение требований документов об установлении дипотношений между двумя странами и обязательств США о признании существования одного Китая.

По мнению наблюдателей, связанные с вооружениями поставки могут привести к дальнейшему обострению противоречий между двумя странами, вызванными очередным расширением Вашингтоном списка облагаемых пошлинами китайских товаров.

1гк бп

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс