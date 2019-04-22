Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 2:09

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США намерен объявить, что все страны должны прекратить импорт иранской нефти, иначе подвергнутся санкциям, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников Госдепа.

По данным собеседников издания, в понедельник утром госсекретарь Майк Помпео объявит СМИ, что со 2 мая Госдепартамент больше не будет предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть.

Иран занимает четвертое место среди стран-членов ОПЕК по объемам добычи нефти.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана.

В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. Теперь их время действия истекает.

"Политика нулевого иранского импорта возникла у госсекретаря Помпео. Он проводил эту политику в тесной координации с президентом. Поскольку условия не предоставлять временные разрешения уже выполнены, мы можем объявить нулевой импорт", - заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

По его словам, цель политики США состоит в том, чтобы повысить издержки "злонамеренного поведения Ирана и более решительно противостоять широкому спектру угроз миру и безопасности, которые представляет их режим".

Три из восьми стран, которые получили освобождение от санкций США в ноябре прошлого года, уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань. Другими странами, которые теперь должны будут прекратить импорт иранской нефти или подвергнутся санкциям США, являются Китай, Индия, Турция, Япония и Южная Корея.

Китай и Индия в настоящее время являются крупнейшими импортерами иранской нефти. Если они не согласятся с требованиями Д.Трампа, это может вызвать напряженность как в двусторонних отношениях, так и в других вопросах, таких как торговля.

Южная Корея и Япония относительно менее зависимы от иранской нефти.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!