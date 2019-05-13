Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 12:06

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник посетит в Брюссель и не полетит в Москву, как планировалось ранее, сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео добавит дополнительную остановку в Брюсселе, Бельгии, на своем пути в Сочи, Россию, с 13 по 14 мая. Он не будет останавливаться в Москве", - говорится в сообщении госдепартамента в твиттере.

Согласно сообщению, в Брюсселе М.Помпео планирует обсудить с европейскими союзниками "недавние угрожающие действия и заявления Исламской республики Иран".

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