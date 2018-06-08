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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 17:18 08.06.2018 - 17:18

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Вашингтон высказался за незамедлительное освобождение граждан Украины, заходящихся в заключении в России.

"США призывают немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко и всех украинских политических заключенных, задержанных в России", - написала в пятницу в Twitter представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

4 июня Мосгорсуд приговорил Р.Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Процесс по делу в отношении Р.Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора. В ходе прений сторон обвинение предлагало назначить украинцу наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на невиновности подсудимого, который, по ее мнению, стал жертвой провокации.

О задержании Р.Сущенко сотрудниками российских спецслужб при "проведении шпионской акции" в Москве стало известно в октябре 2016 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже, Лефортовский суд санкционировал его арест.

Защитник Марк Фейгин утверждает, что Р.Сущенко, который в течение шести лет проживал во Франции, будучи парижским корреспондентом агентства "Укринформ", неоднократно посещал Россию и во время задержания находился здесь по личным делам: в России у него проживают родственники.

В Киеве задержание Р.Сущенко расценили как провокацию, а обвинения в шпионаже считают надуманными.

Кроме того, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

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