Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 3:29

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США выделит около $119 млн на помощь народу Венесуэлы.

"25 сентября госсекретарь Помпео объявил в Нью-Йорке о выделении почти $119 млн дополнительной гуманитарной помощи, чтобы еще раз продемонстрировать приверженность и солидарность США с народом Венесуэлы и регионом в ответ на созданный Мадуро венесуэльский кризис", - говорится в сообщении госдепа.

Отмечается, что эта сумма включает в себя почти $36 млн для оказания помощи по спасению жизни внутри страны.

Согласно сообщению, США в рамках поддержки Венесуэлы предоставят срочную медицинскую помощь, воду, продовольствие внутри страны. Также будет предоставлено продовольствие, жилье, вода, медицинская помощь, оказано консультирование по вопросам психического здоровья и юридической помощи венесуэльцам, вынужденным покинуть свою страну.

Госдеп еще раз напомнил, что США поддерживают объявившего себя временным президентом, лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

"Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать народ Венесуэлы во время этого гуманитарного, политического и экономического кризиса, и мы просим другие страны сделать то же самое", - добавляет внешнеполитическое ведомство.

США считают законным лидером Венесуэлы лидера оппозиции Гуайдо, объявившего себя президентом страны. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон называет нелегитимным.

В последние месяцы венесуэльская оппозиция организовывает акции против властей страны, добиваясь ухода Мадуро от власти.

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