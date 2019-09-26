Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Организация по запрещению химоружия получит от Вашингтона дополнительные $4,5 млн для расследования случаев применения химоружия в Сирии.
"Госдеп выделит ОЗХО дополнительные $4,5 млн, чтобы помочь ее расследованиям многочисленных случаев применения химоружия в Сирии", - сказал Помпео.
Он отметил, что Дамаск неоднократно использовал химоружие, в частности, в мае в Латакии.
"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим Асада применил хлор в качестве химического оружия в мае 2019 года в атаке в провинции Латакия в Сирии", - заявил Помпео.
Госсекретарь США указал, что Вашингтон нацелен на то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в применении химоружия. Он не стал указывать, какова может быть ответная реакция Вашингтона на подобные случае применения химоружия.
Дамаск неоднократно заявлял, что в настоящее время не обладает иморузжием и никогда не применял его на собственной территории.
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