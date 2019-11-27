Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 22:49

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - США готовы продолжать оказывать давление на Россию, чтобы добиться от неё выполнения минских договорённостей, заявили в госдепе.

"США готовы работать с нашими союзниками и партнерами над сохранением давления на Россию, чтобы добиться от неё выполнения минских договорённостей и начала процесса мирного возвращения суверенитета Украины над Донбассом", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

В нем подчёркивается, что такое развитие событий на востоке Украины было бы "первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в признанных на международном уровне границах, включая территориальные воды".

"США вновь заявляют о твёрдой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в преддверии саммита в нормандском формате 9 декабря. В нем примут участие Украина, Франция, ФРГ и Россия", - говорится в заявлении.

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