Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США сообщил во вторник, что ввел санкции против двух сотрудников СК в Сургуте из-за дела, связанного со "Свидетелями Иеговы" (запрещенная в РФ организация - ИФ).
В коммюнике американского внешнеполитического ведомства говорится, что под санкции попали руководитель следственного отдела по Сургуту Владимир Ермолаев и Степан Ткач, которого госдеп называет старшим следователем.
Ермолаеву и Ткачу, а также их ближайшим родственникам запрещено въезжать на территорию США, отмечается в документе.
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