Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 17:16

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США сообщил во вторник, что ввел санкции против двух сотрудников СК в Сургуте из-за дела, связанного со "Свидетелями Иеговы" (запрещенная в РФ организация - ИФ).

В коммюнике американского внешнеполитического ведомства говорится, что под санкции попали руководитель следственного отдела по Сургуту Владимир Ермолаев и Степан Ткач, которого госдеп называет старшим следователем.

Ермолаеву и Ткачу, а также их ближайшим родственникам запрещено въезжать на территорию США, отмечается в документе.

"У госдепартамента есть достоверная информация о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или грубому, бесчеловечному или оскорбительному отношению или обращению со "Свидетелями Иеговы" в Сургуте", - сообщает госдеп.

По утверждению американского ведомства, сотрудники отдела СК по Сургуту под руководством Ермолаева и Ткача 15 февраля 2019 года "провоцировали удушье", били током и избили минимум семерых последователей "Свидетелей Иеговы".

В феврале правоохранительные органы в Сургуте ликвидировали местную ячейку организации "Свидетели Иеговы". Наиболее активные участники были задержаны, возбуждено уголовное дело. Позднее местные СМИ со ссылкой на интернет-ресурс иеговистов сообщили, что во время допросов к задержанным применялось насилие, в частности, электрошокер. 27 марта пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО сообщила, что травмы, полученные иеговистами в Сургуте, были нанесены им не в день следственных действий.

В частности, в СКР выяснили, что сотрудники правоохранительных органов перед обысками "применили боевые приемы к нескольким задержанным в рамках своих полномочий, поскольку те активно сопротивлялись". В результате иеговисты получили незначительные гематомы и ссадины на ногах.

Между тем девять человек обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что в ходе следственных действий неустановленные сотрудники применили к ним физическую силу и пытки с целью получения признательных показаний.

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