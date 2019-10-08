Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 21:34

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон вводит визовые ограничения для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств, говорится в заявлении, распространенном ведомством во вторник.

"Сегодня я объявляю о введении визовых ограничений для официальных лиц правительства и Коммунистической партии Китая, которые, предположительно, несут ответственность или причастны к задержанию или жестокому обращению с уйгурами, казахами и другими членами мусульманских меньшинств в Синьзяне в Китае", - говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

В нем отмечается, что ограничения могут коснуться также членов семей попавших в "черный список" китайских чиновников.

США неоднократно критиковали Китай за несправедливое, по мнению Вашингтона, отношение к уйгурам и представителям других мусульманских меньшинств, массово проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

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