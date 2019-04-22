Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 9:46

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Госдеп США изменил рекомендации для граждан США при поездках на Шри-Ланку, призвав их к повышенной осторожности.

"Призываем к повышенной осторожности при поездках на Шри-Ланку из-за угрозы терроризма. Террористические группировки продолжают планировать атаки на Шри-Ланке", - говорится в сообщении на сайте госдепартамента.

Ведомство призывает к повышенным мерам предосторожности при посещении туристических мест и избегать скоплений народа, следовать инструкциям местных властей, следить за социальными сетями и новостями, а также за сообщениями на сайте госдепа.

На Шри-Ланке накануне группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, 450 получили ранения. Некоторые СМИ отмечают, что число пострадавших достигло 500 человек.

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