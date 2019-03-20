Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 9:38

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - В госдепартаменте США раскритиковали решение приговорить в РФ к четырем годам тюрьмы руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, и призвали вернуть ему свободу.

"России сейчас же следует освободить Оюба (Титиева - ИФ)", - написал в Twitter в среду представитель госдепа Роберт Палладино.

Он также назвал обвинительный приговор правозащитнику судебной ошибкой.

Ранее решение по делу О.Титиева также подвергли критике такие международные правозащитные организации, как Amnesty International и Human Rights Watch, а также комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Шалинский городской суд Чечни в понедельник назначил наказание в виде четырех лет колонии-поселения руководителю чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" О.Титиеву за хранение наркотиков в крупном размере.

Согласно приговору, О.Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуану) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине.

Правозащитник настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.

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