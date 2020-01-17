Вашингтон. 17 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что оценит и проверит информацию о возможных угрозах в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, а также - об организованной за ней во время ее работы в Киеве слежкой.

"Мы сделаем все, что необходимо, чтобы оценить, происходило ли там что-нибудь. Я подозреваю, что многое из того, о чем сообщалось, в конечном счете окажется неправдой", - сказал Помпео в интервью радиоведущему Тони Кацу в передаче Tony Katz Today.

"Госдеп всегда делает все, что может, чтобы безопасность наших сотрудников, не только послов, но всей нашей команды, было на соответствующем уровне", - отметил госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович, за ней возможно осуществлялась незаконная слежка и было возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

В МВД Украины заявили, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей.

"Позиция Украины - не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства", - говорится в заявлении министерства.

В МВД намерены оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства, после чего должно быть соответствующее реагирование, либо же "это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США".

Кроме этого, говорится в заявлении, МВД Украины обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможного уголовного преступления.

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