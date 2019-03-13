Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 20:31

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Вашингтон в ежегодном докладе Госдепартамента США по правам человека, опубликованном в среду, называет Голанские высоты территорией, контролируемой Израилем.

В предыдущих версиях доклада Голанские высоты называли территорией, "оккупированной Израилем". В то же время, в Госдепартаменте настаивают, что смена формулировки не означает смены политики Вашингтона по данному вопросу.

"Это вопрос правового статуса, а не прав человека. Мы стремились описать ситуацию, касающуюся соблюдения прав человека на этих территориях, и поэтому искали способ описать территорию, о которой сообщаем в докладе. И понятие "оккупированная территория" несет юридический смысл. Я думаю, что они (авторы доклада - ИФ) пытались передать географическое описание", - заявил старший советник Бюро Госдепартамента по вопросам демократии, прав человека и труда Майкл Козак.

Также в докладе изменена еще одна формулировка, касающаяся Израиля и его соседей. Так, в прошлогодней версии доклада одна из секций носила название "Израиль и оккупированные территории", в то время как в этом году эта секция называется "Израиль, Голанские высоты, Западный берег реки Иордан и сектор Газа".

Ранее на этой неделе Голанские высоты посетил влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и заверил его в том, что намерен добиваться признания США суверенитета Израиля над этими территориями.

Голанские высоты до 1967 года являлась частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны, которая началась в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение.

Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

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