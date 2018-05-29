Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 17:02 29.05.2018 - 17:02

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США во вторник опубликовал очередной ежегодный доклад о религиозных свободах в мире, в котором власти США, в частности, вновь обвинили Россию в задержаниях и штрафах в отношении представителей религиозных меньшинств.

"Органы власти продолжили задерживать и штрафовать членов групп и организаций религиозных меньшинств по подозрению в экстремизме", - говорится в документе.

Также госдеп в докладе упоминает, что Верховный суд России признал незаконной деятельность "Свидетелей Иеговы", организация включена в число экстремистских.

Американское внешнеполитическое ведомство пишет, что в "различных городах страны власти распускали или ликвидировали объединения религиозных меньшинств, зачастую на основании того, что те осуществляли "экстремистскую деятельность".

Госдеп обращает внимание на то, что власти в России признавали виновными и штрафовали ряд лиц за публичные выступления, которые "как они (власти - ИФ) заявляли, были оскорбительны для верующих".

"Полиция продолжила проводить обыски в частных домах и в зданиях культа представителей религиозных меньшинств, мешая религиозным службам", - говорится в нем.

Кроме того, в госдепе подчеркивают, что власти в рамках "пакета Яровой" продолжили преследовать лиц с "рядом вероисповеданий".

Местные власти, утверждается в докладе, продолжают создавать помехи для организаций религиозных меньшинств в приобретении земли и предоставлении права на строительство культовых зданий.

"Как и в предыдущие годы, правительство предоставляло привилегии РПЦ, не предоставляемые никаким другим церковным или религиозным объединениям, включая более широкий доступ к государственным учреждениям, таким как школы, больницы, тюрьмы, а также полиции и вооруженным силам", - отмечается в докладе.

В докладе говорится, что российские власти оштрафовали и депортировали ряд иностранцев, занятых в религиозной деятельности, в том числе раввина, четверых корейских баптистов и гражданина Индии - пастора-пятидесятника.

В целом, как отмечают составители документа, неправительственные организации в России в 2017 году отметили снижение числа случаев проявления насилия, связанных с религиозной принадлежностью.

мм во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line