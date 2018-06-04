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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 10:23 04.06.2018 - 10:23

Вашингтон/Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон в понедельник уходит в отставку.

Церемония проводов одного из старейших американских дипломатов пройдет в госдепартаменте США с участием госсекретаря Майка Помпео, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Т.Шэннон возглавлял российско-американскую рабочую группу по устранению проблемных вопросов в двусторонних отношениях. С российской стороны сопредседателем группы является замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

1 февраля госдепартамент США подтвердил отставку Т.Шэннона, занимавшего третью позицию в руководстве американского внешнеполитического ведомства. "Томас Шэннон, замгоссекретаря США по политическим вопросам, объявил о своей отставке после более 34 лет службы", - говорилось в сообщении госдепартамента США. "Замгоссекретаря Шэннон останется на своем посту до назначения его преемника с целью обеспечить плавный переход", - отмечалось в заявлении.

Т.Шэннон, отдавший американской дипломатии около 35 лет, подчеркивал, что уходит из ведомства по личным, а не политическим причинам. Он добавил, что на его решение повлияла смерть матери в 2017 году, а также его собственное 60-летие.

С.Рябков в начале февраля выступил за сохранение рабочей группы по устранению проблемных вопросов. "Что касается нас, мы, конечно же, за то, чтобы эта работа продолжалась. Вопрос не в личностях, а в содержательной стороне", - сказал тогда С.Рябков журналистам в Новосибирске. При этом замминистра отметил, что продолжение работы этого формата "зависит от того, что скажет американская сторона".

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