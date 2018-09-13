Госдеп США заявил о значительных убытках России от американских санкций

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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 17:18 13.09.2018 - 17:18

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепартамента США Маниша Сингх заявила в четверг, что Россия понесла значительные убытки за время существования американских санкций. "Россия является угрозой нацбезопасности США по многим направлениям. Программы наших санкций, введенные против России, привели к значительным убыткам", заявила она на заседании комитета по иностранным делам Конгресса США. 1бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс