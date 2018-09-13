Госдеп США заявил о многомиллиардных убытках России от американских санкций
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Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепартамента США Маниша Сингх в четверг заявила, что Россия понесла значительные убытки за время существования американских санкций.
"Россия является угрозой нацбезопасности США по многим направлениям. Программы наших санкций, введенные против России, привели к значительным убыткам", - заявила она на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
"По нашим оценкам, в совокупности наши санкции стоили российским властям десятки миллиардов долларов убытков. Кроме того, они оказали большое влияние на госсектор и негативно ударили по российским компаниям", - отметила она.
М.Сингх добавила, что действия администрации США привели к тому, что многие компании по всему миру отказались от сотрудничества с российскими гражданами и юрлицами. По мнению представителя госдепа, российские власти несут реальные убытки от ограничительных мер, и эти убытки будут неизменно расти до тех пор, "пока Россия не прекратит свои акты агрессии".
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Интерфакс