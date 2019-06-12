Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 0:43

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Государственный департамент США назначил Дональда Бута специальным представителем по Судану на фоне продолжающихся политических потрясений в африканской стране.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, Бут "возглавит усилия США по поддержке политического решения нынешнего кризиса, которое отражает волю суданского народа".

"Его назначение демонстрирует, что Соединенные Штаты твердо поддерживают суданский народ и усилия по продвижению мирного политического решения", - заявила в среду на брифинге пресс-секретарь госдепартамента Морган Ортагус.

Бут уже занимал пост специального представителя по Судану и Южному Судану с августа 2013 по январь 2017 года. Он также служил послом США в Эфиопии, Замбии и Либерии.

По данным госдепартамента, новоназначенный представитель в данный момент находится в регионе.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти. В начале июня, по меньшей мере, 100 человек стали жертвами разгона протестующих в столице Судана Хартуме.

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