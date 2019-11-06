Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 0:48

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Нефть в подконтрольных США районах Сирии добывается местными властями, заявил высокопоставленный сотрудник госдепартамента США в ходе брифинга.

"Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в Государственном департаменте нет указаний от администрации что-либо делать с нефтяными месторождениями", - отметил чиновник внешнеполитического ведомства.

По его словам, местные союзники США из курдских Сирийских демократических сил (СДС) полагаются на эти нефтяные месторождения.

Он отметил, что миссия США в целом обеспечить безопасность районов, где находятся нефтяные месторождения.

Большая часть нефтяных месторождений Сирии к востоку от реки Евфрат, самые крупные среди которых - Румайлан, Сувайдия и Аль-Омар, остались под контролем СДС.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Согласно новому плану, войска будут защищать большой участок земли, контролируемый курдскими боевиками, который простирается почти на 150 км от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Однако его точный размер пока не определен, отмечает агентство.

"Приказ Трампа также перечеркивает любое предположение о том, что основная часть из более чем 1 тыс. 200 американских военных, которые были в Сирии, скоро вернутся домой, как он неоднократно обещал", - подчеркивает AP.

Как предположили источники агентства, общая численность военных США в Сирии может составить не менее 800 человек, включая 200 солдат, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии.

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