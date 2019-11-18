Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 18:59

Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Египет в случае покупки российских истребителей Су-35С может столкнуться с санкциями со стороны США, а также поставит под угрозу возможность приобретения американской военной техники, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на помощника госсекретаря по военно-политическим делам Кларка Купера.

По его словам, планируемое Египтом приобретение истребителей у России ставит Каир под угрозу "санкций, а также ставит под угрозу приобретение в дальнейшем" техники у США. По информации AP, такое заявление Купер сделал журналистам "на полях" авиашоу Dubai Airshow в Дубае.

Кроме того агентство приводит слова неназванных представителей ВС Египта, утверждающих, что сделка по Су-35 якобы уже заключена и новые самолеты помогут Каиру в борьбе против экстремистов на Синайском полуострове.

Ранее в ноябре газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о том, что в Каир было направлено послание от имени госсекретаря США Майка Помпео и шефа Пентагона Марка Эспера, в котором говорилось, что "крупные новые оружейные сделки с Россией, как минимум, осложнят будущие оборонные соглашения США с Египтом".

В нем также говорилось об угрозе санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), целью которого является воспрепятствование сделкам других стран с Россией в области военно-технического сотрудничества.

В марте в "Рособоронэкспорте" заявили, что контракта на поставку Су-35 Египту нет.

Россия готова поставить Египту многофункциональные истребители Су-35, но соответствующий контракт еще не подписан, заявил тогда "Интерфаксу" заместитель главы "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев.

"Комментарий на эту тему уже озвучивали. Мне нечего добавить. Будет контракт по Су-35, мы поделимся этой информацией. В перспективе мы были бы заинтересованы с Египтом и другими партнерами сотрудничать по всему авиационному спектру, включая поставки Су-35", - заявил Корнев на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.

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