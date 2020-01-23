Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 2:47

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Китай в нарушение резолюции Совбеза ООН не выслал из страны всех северокорейских рабочих, которые трудятся на его территории, заявил журналистам высокопоставленный представитель американского госдепартамента.

"Многие страны - большинство - действительно откликнулись на это решение и репатриировали их. Но мы знаем, что одна конкретная страна имеющая подавляющее большинство северокорейских гастарбайтеров, не предприняла никаких действий", - заявил дипломат.

В ответ на уточняющий вопрос он добавил, что эта страна - Китай. Резолюция Совета безопасности ООН от 2017 года, которую поддержал Китай, потребовала, чтобы все страны репатриировали всех северокорейских рабочих к 22 декабря прошлого года. Это было сделано для того, чтобы КНДР лишилась средств, которые она получает от работы ее граждан за рубежом, и которые используются для развития ракетной и ядерной программ.

По оценкам Соединенных Штатов, Пхеньян зарабатывал более $500 млн в год от 100 000 рабочих за рубежом, около 50 тыс. находились в Китае, и около 30 тыс. - в России.

1гк бм

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