Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 13:07

Иерусалим. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США опубликовал новую карту Израиля, на которой Голанские высоты изображены как часть еврейского государства.

Одним из первых изображением новой карты поделился в своем микроблоге в Твиттере спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, сообщило в среду издание NEWSru.Israel.

До сих пор на всех картах госдепа Голанские высоты обозначались как территория, оккупированная Израилем, однако еще в начале апреля высокопоставленный представитель американского ведомства Брайан Хук сообщил, что после указа президента США в карты будут внесены соответствующие изменения,

25 марта этого года в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После переговоров Д.Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

1ак др

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