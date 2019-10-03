Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 21:14

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США дал добро на поставки на Украину противотанковых комплексов Javelin и боеприпасов к ним на общую сумму в $39,2 млн, говорится в заявлении Агентства США по сотрудничеству в области обороны.

"Госдепартамент принял решение одобрить продажу Украине 150 ракет Javelin и соответствующего оборудования и техподдержки на сумму, не превышающую $39,2 млн", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, в четверг Агентство представит соответствующее уведомление в Конгресс США.

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