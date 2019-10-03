Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 21:29

*** Это не означает, что сделка завершена

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США дал добро на поставки на Украину противотанковых комплексов Javelin и боеприпасов к ним на общую сумму в $39,2 млн, говорится в заявлении Агентства США по сотрудничеству в области обороны.

"Госдепартамент принял решение одобрить продажу Украине 150 ракет Javelin и соответствующего оборудования и техподдержки на сумму, не превышающую $39,2 млн", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, в четверг Агентство представит соответствующее уведомление в Конгресс США.

В тоже время в заявлении подчеркивается, что "уведомление о потенциальной продаже требуется по закону, и не означает, что это сделка завершена".

В заявлении также напоминают, что власти Украины ранее запрашивали 10 противотанковых комплексов Javelin и 150 ракет к ним. При этом стоимость будущих возможных поставок также покрывает транспортировку груза, вспомогательное оборудование и другие элементы материально-технической поддержки, говорится в заявлении.

Отмечается, что система Javelin поможет Украине укрепить оборонный потенциал для сохранения территориальной целостности страны. Указано, что поставки Javelin внесут вклад во внешнюю политику и национальную безопасность США путем укрепления безопасности Украины.

1ви аю бп

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