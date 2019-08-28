Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 17:08

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - США открывает подразделение по делам Венесуэлы при американском посольстве в Колумбии, сообщает в среду госдеп США.

Это подразделение будет исполнять роль дипломатического представительства США в Венесуэле, отмечается в сообщении госдепартамента.

Новое американское представительство будет "работать над восстановлением демократии и конституционного порядка" в Венесуэле. Оно будет сотрудничать с оппозиционером Хуаном Гуайдо, которого США считают временным президентом Венесуэлы, а также с подконтрольной оппозиции национальной ассамблеей Венесуэлы и гражданским обществом этой страны.

В марте 2019 года США приостановили работу своего посольства в Каракасе, а также отозвали оттуда его сотрудников.

Новое представительство не будет выполнят все функции обычного посольства, в частности, оно не будет выдавать визы, отмечают западные СМИ.

США активно противодействуют руководству Венесуэлы во главе с ее президентом Николасом Мадуро, вводя против властей страны многочисленные санкции. В то же время, США выражают поддержку Хуану Гуайдо.

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