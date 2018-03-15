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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 2:26 15.03.2018 - 02:26

*** В посольстве РФ назвали заявление госдепа попыткой повлиять на ситуацию в России перед выборами

(повтор с исправлением имени в 1 и 6-м абзацах: Хизер Нойерт)

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Введенные США в связи с крымскими событиями санкции против России сохранятся до возвращения полуострова Украине, говорится в распространенном американским госдепартаментом заявлении представителя ведомства Хизер Нойерт по случаю четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

"Мы подтверждаем наши обязательства о признании суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных границ. Крым является частью Украины, связанные с Крымом санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не возвратит контроль над полуостровом Украине", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что крымский референдум 2014 года был "сфабрикованным и незаконным", а решение о воссоединении Крыма с Россией было принято под давлением со стороны "тяжеловооруженных российских войск".

Госдеп утверждает, что население Крыма, в частности, крымские татары, этнические украинцы, а также "члены гражданского общества, активисты, независимые журналисты" подергаются репрессиям.

Дипломат, комментируя посещение президентом РФ Владимиром Путиным полуострова накануне, заявила, что он "подтвердил ложные притязания на территорию Украины и еще раз открыто продемонстрировал пренебрежение российского правительства по отношению к международному порядку и неуважение территориальной целостности других стран".

Между тем посольство России в Вашингтоне в комментарии на заявление Х.Нойерт отметило: "Госдеп не мог пройти мимо данного события (годовщины воссоединения - ИФ), выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, "ты сердишься, значит, ты не прав".

"В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России В.В.Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", - подчеркнули в российской дипмиссии.

Гк жг

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