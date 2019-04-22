Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 21:40

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку победившему на президентских выборах на Украине Владимиру Зеленскому, говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном в понедельник.

"Соединенные Штаты поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Мы также поздравляем украинцев с проведением выборов, которые показывают жизнеспособность демократии спустя пять лет после революции 2014 года и спустя пять лет после неослабевающей российской агрессии", - отмечается в заявлении.

В госдепе США также приветствуют выводы, содержащиеся в предварительном докладе ОБСЕ о прошедших выборах. "Выборы были мирные, конкурентные, а их итог показывает волю народа", - подчеркивается в нем.

Также в госдепе США выразили желание работать с В.Зеленским. "Мы ждем работы с избранным президентом В.Зеленским, направленной на достижение нашими двумя народами цели безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - говорится в заявлении.

"США продолжают выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных на международном уровне границ. И мы будем продолжать поддерживать Украину в то время, как она приступает к важным реформам", - подчеркивают в с госдепартаменте.

Во втором туре выборов президента Украины, прошедшем 21 апреля, уверенно побеждает кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский. По итогам обработки ЦИК 99% электронных протоколов, за него проголосовали 73,21% избирателей, тогда как П.Порошенко набирает 24,46% голосов.

П.Порошенко уже поздравил В.Зеленского с победой.

Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее в понедельник сообщил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Киева по восстановлению территориальной целостности.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", - написал К.Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер в ночь на понедельник.

К.Волкер, также поблагодарил действующего президента Петра Порошенко "за его мужество руководить Украиной в чрезвычайно трудное время и за его приверженность демократическим институтам, а также за принятие воли украинского народа".

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